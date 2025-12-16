В ВАРПЭ назвали любимую рыбу россиян

Селедка является самой любимой у россиян рыбой. Об этом 16 декабря сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«На первом месте — сельдь, потом лососевые, затем — треска, скумбрия и минтай», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Отмечается, что россияне потребляют продукцию из рыбы ниже рекомендуемых Министерством здравоохранения норм. По словам Зверева, необходимо увеличить эти показатели.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия входит в число топ-20 по потреблению рыбы. Это, как утверждает глава ВАРПЭ, связано с географией страны, пишут "Известия".