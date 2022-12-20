В технопарке «Строгино» в Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

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В Москве в технопарке «Строгино» открылась умная фабрика по производству изделий с применением аддитивных технологий. Всего в работе задействовано более 200 инновационных 3D-принтеров, рассказала 20 декабря заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, пишут "Известия".

«На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и для серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — приводятся ее слова на сайте правительства Москвы.

Сергунина подчеркнула, что теперь технопарк сможет быстро изготавливать партии деталей, необходимых в пищевой и легкой промышленности, медицине и фармацевтике, автомобилестроении, строительстве, ювелирном деле, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях.

Отмечается, что принтеры работают на базе инновационных аддитивных технологий, когда объемное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. Кроме того, на фабрике производят продукцию самых разных размеров и форм.

Фото: сайт правительства Москвы