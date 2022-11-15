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В «Шереметьево» предложили снимать с рейсов пассажиров со слишком большой ручной кладью

15 ноября 2022 09:19
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В «Шереметьево» предложили снимать с рейсов пассажиров со слишком большой ручной кладью

Снять с рейса за слишком большой багаж. Как Business FM сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», он предложил авиакомпаниям, для которых аэропорт является базовым, запрещать перевозку пассажиров в случае, если они пришли на посадку с ручной кладью, которая не укладывается в нормы по размерам или весу.

Объясняется инициатива следующим образом. Вся сверхгабаритная ручная кладь должна проходить досмотр в системе обработки багажа, но если такая кладь обнаруживается у пассажира непосредственно перед посадкой, то время на ее проверку, которое может занимать до 55 минут, расписанием работы не предусмотрено, что может приводить к задержке рейсов.

Весь багаж проверяется при регистрации, а предложение снимать пассажира с рейса из-за тяжелого багажа противоречит Воздушному кодексу, говорит генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев:

Виктор Горбачевгенеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации«Вообще-то, это просто инициативы «Шереметьево» в соответствии с законодательством, Воздушным кодексом это не предусмотрено, ни одними федеральными правилами. Ну мало ли что люди вышли со своими предложениями, со своими проблемами, досматривайте, где это. В принципе, человек с собой может везти хоть тонну груза, но есть определенные правила, в салон можно 10 килограммов, это согласно закону, а остальное, пожалуйста, грузи в багажное отделение и вези. Если на данном воздушном судне не помещается, значит, следующим рейсом пойдут, еще следующим, но об этом должен быть предупрежден пассажир. Рекомендации Росавиации могут быть только о повышенном требовании к обеспечению авиационной безопасности. Проверяй, для этого существуют всевозможные способы, приборы, интроскопы и так далее. Никто никого с рейса не снимает. Я что-то такого не помню, чтобы из-за того, что в багаже было 15 килограммов вместо 10, чтобы его сняли с рейса. Потребуют доплату — да, не хочешь платить, выкидывай, отдавай сопровождающему. Снять с рейса могут, только если человек находится в неадекватном положении — алкогольное или наркотическое опьянение, в этом случае могут снять с рейса, или человек дебоширит, и то это с применением органов внутренних дел».

Кроме того, пассажира могут снять с рейса за неисполнение указания персонала авиакомпании, курение на борту или за неподобающее поведение. В законодательных актах лишний багаж не указан как возможная причина для запрещения полета, пишет БФМ.

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