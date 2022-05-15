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В России за сутки потушены 120 природных пожаров на 20 тысячах гектаров. Такие данные сообщает Авиалесоохрана. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Красноярском крае. В регионе наращивают группировку, туда дополнительно прибудут сотрудники из Амурской области и Хакасии.

За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 22 лесных возгорания, ещё 23 очага продолжают тушить. В целом по стране к 15 мая продолжают действовать лесные пожары на площади свыше 19 с половиной тысяч гектаров, их активно тушат, передает Радио Маяк.