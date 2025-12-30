В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта

В 2025 году в России сотрудники правоохранительных органов задержали более 300 человек по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников.

"В 2025 году "задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек. К сожалению, более 150 несовершеннолетних", — приводит слова Калинкина агентство ТАСС.

Всего за год было зафиксировано более 400 противоправных актов на объектах транспорта, половина из которых была раскрыта. А для борьбы с вербовкой потенциальных диверсантов, которая ведется в сети, МВД спланировало специальную информационную кампанию, добавил Калинкин.

Также, по словам начальника Главного управления на транспорте МВД РФ, прогнозируется, что в новогодние праздники мошенники активизируются.