В России внедряют экзотическую сельскую культуру

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Российские ученые внедряют в сельскохозяйственную культуру страны экзотическое растение — мискантус, он же веерник. Об этом сообщили пресс-служба организации Института цитологии и генетики СО РАН.

«Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус. В России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу», — уточнили в пресс-службе Института. Сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что запущен завод в Московской и Новосибирской областях по переработке данного растения. С одного гектара мискантуса можно получить до четырех тонн целлюлозы.

Мискантус — это род многолетних дикорастущих растений. Он произрастает в Австралии, Азии и Африке и не только. Это растение используют для производства целлюлозы, которая, в свою очередь, нужна для создания бумаги, пишет Ура.ру.