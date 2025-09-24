В России стартует эксперимент по маркировке посуды и столовых приборов

96

В России с 1 октября начнется эксперимент по маркировке посуды и столовых приборов. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Эксперимент пройдет до 31 августа 2026 года. Маркировке вместе с посудой и столовыми приборами будут подлежать изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера, пишет Смотрим.

Ранее кабмин принял постановление о маркировке туалетной бумаги и других гигиенических изделий с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Маркировке, в частности, будут подлежать зубные нити, вата, маникюрные и педикюрные принадлежности, зубные щетки, пеленки, тампоны и подгузники.