Поставки грузинского вина в Россию упали на 25 % в 2025 году
В России стартует эксперимент по маркировке посуды и столовых приборов
В Минсельхозе выступили против фиксации цен на картофель
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги
Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В Самаре болельщик выбежал на футбольное поле во время матча с «Краснодаром»
Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
24 сентября 2025 09:17
96
В России с 1 октября начнется эксперимент по маркировке посуды и столовых приборов. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Эксперимент пройдет до 31 августа 2026 года. Маркировке вместе с посудой и столовыми приборами будут подлежать изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера, пишет Смотрим.

Ранее кабмин принял постановление о маркировке туалетной бумаги и других гигиенических изделий с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Маркировке, в частности, будут подлежать зубные нити, вата, маникюрные и педикюрные принадлежности, зубные щетки, пеленки, тампоны и подгузники.

В центре внимания
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
25
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
343
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
349
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
308
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
775
