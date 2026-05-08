В России стало заметно сложнее зарабатывать пиццериям

Росреестр дал официальные разъяснения в связи с новыми случаями мошенничества в отношении владельцев загородных участков. 
Самарский Росреестр предупреждает о новых схемах мошенничества с загородными участками
14 мая в СОУНБ состоится творческая встреча, посвящённая открытию мемориальной доски Семёну Михайловичу Табачникову. Родственники, друзья и коллеги писателя поделятся с гостями воспоминаниями о нём и прочтут отрывки из произведений.
В Самарской областной научной библиотеке пройдёт встреча памяти писателя Семёна Табачникова
Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений
7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся финал конкурса художественного чтения «Голоса фронта». Лучшие участники со всех концов Самарской области выступили на сцене перед зрителями и членами жюри.
СОУНБ: финалисты конкурса «Голоса фронта» прочитали стихотворения со сцены библиотеки
У половины россиян кошки контролируют уборку лотка, у трети — будят в пять утра
Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш.
Минприроды СО: лесопожарные силы за сутки ликвидировали два лесных пожара
Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции.
Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В России стало заметно сложнее зарабатывать пиццериям

Пиццерии в 2026 году остаются массовым и востребованным бизнесом, но зарабатывать на них стало заметно сложнее, рассказал «Газете.Ru» Игорь Кузьмин — основатель ресторанного гида Restoclub.ru.

«Здесь важно разделять два сегмента. Первый — это доставка пиццы. Это по-прежнему «народный» продукт с устойчивым спросом. Люди от него не отказываются даже на фоне снижения покупательной способности. Но при этом у игроков практически нет возможности поднимать цены: есть психологический потолок, и как только чек уходит выше привычного уровня, спрос начинает проседать. Поэтому вся конкуренция смещается в сторону себестоимости и эффективности. Крупные сети уже давно оптимизировали процессы, и сейчас работают на очень сжатой марже», — объяснил он.

Второй сегмент — пицца в ресторанах. И это уже совсем другая экономика.

«Здесь пицца — не отдельный бизнес, а часть меню, и она напрямую зависит от того, как чувствует себя сам ресторан. А ресторанный средний сегмент сейчас под давлением: издержки растут, а возможности повышать цены ограничены. Поэтому часть сетевых проектов либо замедляется, либо уходит с рынка», — констатировал эксперт.

По словам Игоря Кузьмина, отсюда и возникает ощущение, что сетевых пиццерий становится меньше. На самом деле сокращается именно та часть рынка, которая не может удержать баланс между себестоимостью и ценой для гостя.

«Что касается спроса, он никуда не исчез, но стал гораздо более чувствительным к цене. Пицца остается «доступной радостью», и психологическая отметка в 1000–1500 рублей действительно работает как ограничитель. При таком чеке продукт начинает конкурировать уже не с доставкой, а с полноценным ресторанным опытом, и это меняет поведение гостя», — считает он.

В итоге пиццерии — это все еще живой рынок, но уже не про легкий рост. Это бизнес про жесткий контроль экономики, где выигрывают те, кто умеет работать с себестоимостью и четко попадать в ценовые ожидания гостя, резюмировал специалист.

В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
