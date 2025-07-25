В России создали дрон для быстрого обследования промышленных объектов

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Центр беспилотных авиационных систем Университета Иннополис разработал новый дрон при помощи которого обследования объектов ускоряются на 80—90%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

«Раньше, чтобы провести инспекцию сварных швов, сотрудники компаний тратили больше двух недель только на возведение строительных лесов. Наш промышленный дрон позволяет обследовать ту же инфраструктуру в течение часа, причем максимально безопасно для инспектора», — заявил руководитель Центра беспилотных авиационных систем Дмитрий Девитт.

Дрон в противоударном корпусе оснащен системой SLAM , которая позволяет ему улетать от оператора без сигнала GPS на расстояние до 1000 м, самостоятельно «обходить» препятствия и возвращаться на базу при потере связи с пультом управления.

Для сбора данных используются лидар, 4K-камера на гиростабилизированном подвесе и мощная светодиодная подсветка. Программное обеспечение, также созданное в Иннополисе, в реальном времени строит детализированные 3D-карты объектов на основе данных с лидара.

Кроме того, в систему интегрирован ИИ-сервис от компании-партнера Neimarker, который анализирует полученную информацию и передает оператору отчет о 75 видах дефектов, включая трещины, коррозию и разрушения сварных швов.

Аппарат весом менее 3 кг может находиться в воздухе до 23 минут. Он способен работать при температурах от -20 до +55 градусов Цельсия и защищен от пыли и брызг по стандарту IP53.