В России с Нового года подорожал алкоголь

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Рост цен, в частности, коснулся водки и коньяка.

В России поднялась минимальная стоимость бутылки водки. С января она подорожала на 5,7%, до 243 рублей за бутылку в 0,5 литра. В прошлом году ее минимальная цена составляла 230 рублей.

Первоначально Минфин предлагал повысить стоимость водки только на 3,5%, до 238 рублей за бутылку. Однако, по не озвученным причинам, горячительный напиток подорожал сильнее.

Также, вместе с водкой, с января подорожали коньяк и бренди. Минимальная стоимость коньяка поднялась до 446 рублей, стоимость бренди - до 324 рублей, пишет anews.com.

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