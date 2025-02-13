В России появится Национальная система подтверждения ИТ-компетенций

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ИТ-специалисты смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по её внедрению начнётся 14 февраля 2025 года и продлится до конца 2026 года.



Как это будет работать

С 31 мая 2025 года любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.).



Если специалист успешно пройдёт испытания, сертификат появится в личном кабинете на Госуслугах. Срок действия сертификата — один год.



Кто будет оператором платформы

Оператора платформы определят до 31 марта 2025 года. Президиум Правкомиссии изучит предложения организаций и определит оператора, наиболее отвечающего техническим требованиям.



Форма подачи заявления для потенциальных операторов станет доступна после 14 февраля, когда будут опубликованы методические рекомендации для участия в эксперименте.



Почему это важно

Это возможность для работодателей и образовательных учреждений точнее определять уровень ИТ-компетенций и подбирать подходящих сотрудников, а для специалистов — проверить свои знания и получить сертификат, подтверждающий их уровень.