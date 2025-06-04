В России после начала купального сезона зафиксированы случаи заражения церкариозом

Церкариоз, проявляющийся в виде сыпи на теле и сопровождающийся жаром, обнаружен в водоемах Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, а также в Республике Башкортостан. При этом встречается он в пресных, теплых и заросших водах, пишет Смотрим.
Директор института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог, член-корреспондент Александр Лукашев в программе "Наше время":
"Церкариоз – это паразиты, но это паразиты не человека, а паразиты уток. Человека они заражают по ошибке. На самом деле глубже, чем через кожу, они пробиться не могут. У утки они стараются пробиться через ее довольно тонкую кожу и дальше там реализовать свой цикл. Для человека они практически не опасны. То есть для человека это неприятность, но даже так очень условно это можно назвать заболеванием, потому что эти личинки вбуравливаются в нашу кожу, пройти ее насквозь не могут, и получается местное воспаление. Другое дело, что они могут доставить несколько довольно неприятных мгновений: 3-5 дней может быть довольно неприятно при сильном заражении и повышении температуры, и уж точно есть очень сильный кожный зуд. Но не более того".