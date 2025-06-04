В России после начала купального сезона зафиксированы случаи заражения церкариозом

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Церкариоз, проявляющийся в виде сыпи на теле и сопровождающийся жаром, обнаружен в водоемах Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, а также в Республике Башкортостан. При этом встречается он в пресных, теплых и заросших водах, пишет Смотрим.

Директор института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог, член-корреспондент Александр Лукашев в программе "Наше время":