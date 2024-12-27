В России обнаружили более 20 поддельных сайтов о благотворительности

146

Специалисты компании F.A.C.C.T., которая занимается борьбой с киберпреступностью, зафиксировали более 20 сайтов, замаскированных под благотворительные фонды и ресурсы по сбору пожертвований. Об этом 27 декабря рассказали представители компании в беседе с «РИА Новости».

«Сотрудники компании обнаружили 21 активный домен, которые маскировались под указанные благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств», — заявили в компании.

Кроме этого, специалисты в сфере кибербезопасности отметили, что злоумышленники использовали фотографии реальных людей из социальных сетей для сбора средств от неравнодушных граждан.

Более того, известно, что доменные сайты были зарегистрированы таким образом, чтобы они были похожи и созвучны с названиями фондов. Мошенники полностью копировали дизайн и содержание официальных организаций.

Уточняется, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность с территории других стран. Таким образом, например, они замаскировали свой сайт под одну из российских благотворительных организаций, занимающуюся помощью детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, пунктам временного размещения в приграничных регионах России и людям, пострадавшим в терактах, пишут "Известия".