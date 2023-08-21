В России начнут производить иранские автомобили

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Иранский автобренд SAIPA планирует организовать в России производство своих машин. В частности, речь идет о седанах Shahin и P90. Об этом представители компании заявили на автомобильной выставке в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023).

Shahin построена на платформе Toyota B. Эта модель оснащается турбированным полуторалитровым двигателем M15TC мощностью 112 л.с. В свою очередь, P90 представляет собой модернизированный вариант Renault Logan 1-го поколения. Его комплектуют 115-сильным двигателем ME16 объемом 1,6 л.

Сборку могут организовать на бывших мощностях Renault-Nissan. В SAIPA утверждают, что обладают большим опытом возобновления производства, поскольку компания ранее сотрудничала с французскими автопроизводителями до введения санкций против Ирана.

В феврале SAIPA анонсировала старт продаж на российском рынке хэтчбека Quik и седанов Saina и Shahin. Дистрибьютерский контракт был подписан 25 января 2023 года. Сообщалось, что автомобили проходят сертификацию, однако продажи до сих пор не начались, пишет Смотрим.