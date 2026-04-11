77% россиян не высыпаются

Согласно опросам медицинских сервисов, три четверти жителей России испытывают сложности с засыпанием. Каждый второй респондент отмечает дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Многие не высыпаются из-за храпа, нарушений дыхания, скрежета зубов во сне и ночных кошмаров.

Компания «СберЗдоровье» предоставила «Ъ» результаты исследования нарушений сна среди пользователей своего сервиса.

Опрос 25,5 тыс. человек показал: только 23% респондентов получают полноценный ночной отдых, 25% периодически сталкиваются с дневной сонливостью, а 52% регулярно испытывают повышенную сонливость.

Эксперты также изучили данные об онлайн-консультациях по вопросам, связанным со сном. Выяснилось, что в 2025 году число пациентов, обратившихся с жалобами на нарушения сна, выросло год к году на 75%, при этом женщины обращались с такими вопросами втрое чаще мужчин.

Среднемесячный рост обращений по проблемам сна к ИИ-помощнику «СберЗдоровья» в течение 2025 года составил 18%.

Чаще всего пользователи жаловались на последствия недостаточного отдыха: хроническую усталость, чувство разбитости, «туман в голове». Вторую по популярности группу запросов составили трудности с засыпанием, утренние подъемы и частые пробуждения. Третью — состояния, которые беспокоят именно ночью: бруксизм (скрежет зубами), синдром беспокойных ног, сонный паралич и ночные кошмары.

Тенденцию подтверждают данные опроса аналитического центра Европейского медицинского центра (EMC), проведенного среди 1 тыс. жителей России в марте 2026 года. Лишь 13% заявили, что полностью высыпаются, 30% — «скорее недовольны» качеством сна, а 8% категорически не высыпаются. 51% спят семь-восемь часов, 39% — пять-шесть часов.

Среди главных проблем — пробуждения среди ночи (про это говорят 48% опрошенных), дневная сонливость (46%), трудности с засыпанием (39%). 10% сказали, что храпят громко и регулярно. У 4% респондентов наблюдается апноэ сна — потенциально опасное состояние, связанное с остановками дыхания во время сна.

При этом лишь 5% опрошенных когда-либо обращались к сомнологу, а 20% вообще не знают о существовании таких специалистов.

Для улучшения качества сна, по данным ЕМС, россияне чаще всего используют травяные чаи, мелатонин, магний, а также медитации, релаксацию и снотворные. Треть предпочитают не использовать ничего и полагаться на естественное засыпание.

Сомнолог, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов подтверждает рост числа обращений пациентов с жалобами. Причем в 90%, отмечает он, случаи острой бессонницы связаны с растянутыми во времени стрессами. Эксперт подчеркивает: после начала пандемии в 2020 году население постоянно испытывает стресс, и эта ситуация не меняется.

«Постоянная неопределенность и тревоги привели к тому, что можно говорить фактически о пандемии бессонницы, — указывает господин Бузунов. — Если до ковида ею страдали 10–15% пациентов, то сейчас — около 40%». Сомнолог объясняет, что есть острая бессонница после стресса (длится до трех месяцев и, как правило, проходит после лекарственной терапии), а есть хроническая, продолжительностью более трех месяцев, признаком которой является три и больше «плохих» ночей в неделю.

У этого вида бессонницы может быть много разных причин, отмечает Роман Бузунов, включая дефициты витаминов, проблемы с функцией щитовидной железы и сахарный диабет. Для решения проблемы нужно проводить обследование и разбираться с источником.