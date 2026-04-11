В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Иван Носков рассказал, зачем самарцам нужно регистрироваться на субботники

Иван Носков рассказал, зачем самарцам нужно регистрироваться на субботники

Апрель — традиционное время наведения порядка всем миром. Общегородские субботники в 2026 году в Самаре пройдут 18 и 25 апреля. В 2026 году для горожан появилось новшество — регистрация на эти мероприятия. Зачем она понадобилась, в эксклюзивном интервью samara.aif.ru рассказал глава города Иван Носков.

Дело не в принуждении, и не в стремлении дисциплинировать горожан, пояснил мэр. Цель регистрации — исключительно практическая. Проходит она через Госуслуги.

«Она нужна только для того, чтобы понимать количество участников на каждой локации и соответственно рассчитать — сколько нужно инвентаря и мешков для мусора», — объяснил Иван Носков и призвал самарцев активнее регистрироваться на субботники, чтобы они прошли максимально полезно.

Генеральная уборка Самары идет, и будет идти весь апрель, а начались работы ещё в марте по всему городу. Это касается и коммунальных служб, и жителей, и предприятий, и учреждений. Каждый вокруг себя наводит порядок. Откликается и бизнес. Правда, встречаются и такие предприниматели, кто отказывается от стремления к чистоте. С такими проводят беседы и ставят беспорядок на вид.

«Я бы жителям предложил против таких мест голосовать рублём. Чтобы предприниматель прочувствовал, что уборка территории тоже повышает капитализацию», — считает Иван Носков.

Полный текст интервью главы Самары, в котором речь идёт о большой летней программе по перекладке коммуникаций, перекрытии дорог, борьбе с нарушителями на электросамокатах, спасении памятников архитектуры и даже о чувстве юмора, вы можете найти по ссылке.

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
