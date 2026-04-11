Иван Носков рассказал, зачем самарцам нужно регистрироваться на субботники

Апрель — традиционное время наведения порядка всем миром. Общегородские субботники в 2026 году в Самаре пройдут 18 и 25 апреля. В 2026 году для горожан появилось новшество — регистрация на эти мероприятия. Зачем она понадобилась, в эксклюзивном интервью samara.aif.ru рассказал глава города Иван Носков.

Дело не в принуждении, и не в стремлении дисциплинировать горожан, пояснил мэр. Цель регистрации — исключительно практическая. Проходит она через Госуслуги.

«Она нужна только для того, чтобы понимать количество участников на каждой локации и соответственно рассчитать — сколько нужно инвентаря и мешков для мусора», — объяснил Иван Носков и призвал самарцев активнее регистрироваться на субботники, чтобы они прошли максимально полезно.

Генеральная уборка Самары идет, и будет идти весь апрель, а начались работы ещё в марте по всему городу. Это касается и коммунальных служб, и жителей, и предприятий, и учреждений. Каждый вокруг себя наводит порядок. Откликается и бизнес. Правда, встречаются и такие предприниматели, кто отказывается от стремления к чистоте. С такими проводят беседы и ставят беспорядок на вид.

«Я бы жителям предложил против таких мест голосовать рублём. Чтобы предприниматель прочувствовал, что уборка территории тоже повышает капитализацию», — считает Иван Носков.

Полный текст интервью главы Самары, в котором речь идёт о большой летней программе по перекладке коммуникаций, перекрытии дорог, борьбе с нарушителями на электросамокатах, спасении памятников архитектуры и даже о чувстве юмора, вы можете найти по ссылке.