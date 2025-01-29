В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах в десятки раз

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Депутаты Госдумы начали разрабатывать проект закона, который ужесточит ответственность для жильцов многоквартирных домов, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По словам парламентария, проработка такой инициативы вызвана неоднократными обращениями от граждан, пишет Смотрим.

Согласно законопроекту, штрафы будут предусмотрены и для тех, кто прибегнул к самовольной перепланировке.

Взыскания планируется увеличить в десятки раз. Сейчас за разведение беспорядка для россиян действует наказание в качестве штрафов от 500 до 1500 рублей.

По мнению профильного депутата, действующие меры не могут бороться с таким явлением. Поэтому парламентарии считают, что штрафы для граждан могут составить до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.