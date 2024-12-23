В России хотят ввести запрет на показ детей в рекламе вредной еды

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В России хотят ввести запрет на показ детей в рекламе вредной пищи. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат партии "Единая Россия" Борис Гладких, пишет газета "Известия".

Речь идет о продукции с высоким содержанием сахара, соли и жира.

"Массированная реклама на ТВ и в интернете данной категории продуктов с участием детей создает ложные представления о ее пользе, противоречит принципам правильного питания", – пояснил Гладких.

Под категорию неочевидных вредных продуктов попадают фруктовые и злаковые йогурты, мюсли, сухие завтраки, каши быстрого приготовления, различные соусы, соки, консервированные фрукты и ряд других.

Причиной Гладких назвал рост случаев ожирения у детей – в 1,5 раза. Информацию парламентарий привел согласно данным Минздрава РФ. Сегодня более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у 20%. В возрасте до 14 лет заболеваемость увеличилась в 1,5 раза, а у детей от 14 до 18 лет почти в два раза.