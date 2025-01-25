В России для многодетных семей установят льготные тарифы на такси

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Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей в РФ.

Поручение было дано правительству России совместно с исполнительными органами субъектов страны.

"Провести анализ и представить предложения по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, <…> а также установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", – говорится в поручении.

Также Путин поручил предусмотреть наличие в таксопарках автомобилей с детскими креслами, которые будут соответствовать весу и росту ребенка.

Ответственными за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов.

Кроме того, Путин установил срок подготовки доклада о ходе исполнения поручения. Его необходимо представить до 15 марта 2025 года. Далее отчитываться об эффективности меры нужно будет ежегодно, пишет Смотрим.