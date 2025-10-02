В России более чем в пять раз вырастут охотничьи сборы

146

Сборы за добычу охотничьих ресурсов, включая животных и птиц, вырастут, однако обязательства по их уплате сохранятся только для физических лиц. Об этом 2 октября сообщила газета «Ведомости».

Исключение организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) из числа плательщиков связано с тем, что они платят другие обязательные сборы, такие как аренда угодий, госпошлины и спецразрешения. Дополнительный сбор был бы расценен как двойное налогообложение, пояснил изданию управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов.

В то же время ставки сборов за использование объектов животного мира увеличатся более чем в пять раз. Например, плата за добычу благородного оленя или лося составит 7,8 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей по прежней редакции. За отстрел сайгака придется заплатить 1560 рублей, а за овцебыка — 78 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей. Добыча косули, кабана или рыси также подорожает с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры — с 120 до 624 рублей. Минприроды также повысит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1,3 тыс. рублей.

По словам Игоря Черепанова, зампредседателя правления Ассоциации юристов России, эти изменения необходимы для улучшения законодательства в области охотничьего хозяйства и корректировки ставок с учетом экономической ситуации, пишут "Известия".