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В РФ отключили возможность захода на недоступные ресурсы с иностранных симок

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В РФ отключили возможность захода на недоступные ресурсы с иностранных симок

Владельцы симок иностранных операторов лишились возможности беспрепятственно получать доступ к сервисам, на которые зайти из РФ нельзя. Об этом «Известиям» сообщили несколько пользователей таких карт. По словам одного из них, роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически осуществляется через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, больше не позволяет обходить действующие в нашей стране ограничения. При этом, как утверждают опрошенные пользователи, сохраняется доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в нашей стране, например, Netflix и ряду зарубежных нейросетей.

К роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны, пояснили «Известиям» в Минцифры. Речь идет не о полном отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства РФ.

По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках у наших граждан находится около 2 млн таких карт. При этом для доступа в интернет на постоянной основе используется около 500 тыс. из них. Проблемы с доступом начали возникать около полутора недель назад, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, характер ограничений зависит от того, услугами какого зарубежного оператора пользуется абонент.

Схема подключения к ресурсам, доступ к которым в РФ ограничен, оставалась дорогой и поэтому не получила массового распространения, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, большинство пользователей не готовы платить за такую услугу около €30 в месяц. Кроме того, подобный способ подключения остается неудобным: при возникновении проблем с сервисом или ошибочных списаниях средств быстро решить вопрос с зарубежным оператором, скорее всего, не получится, заключил эксперт.

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