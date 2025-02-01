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В РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

1 февраля 2025 12:39
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в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

С 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране», — заявил он.

По словам Володина, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

До этого сообщалось, что мигрантов в России начнут штрафовать в случаях, если их дети не смогут сдать тест на знание русского языка и поступить в школу. По данным законопроекта, несовершеннолетние иностранцы, не сумевшие сдать тест, в течение месяца не приступят к прохождению дополнительных программ по обучению русскому языку, сведения о них будут направляться органами опеки в МВД России и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью, пишет Газета.

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