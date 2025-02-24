В РФ может резко подорожать лосось

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Цены на лососевую рыбу могут резко вырасти в России в этом году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки и Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По данным издания, может увеличиться стоимость горбуши, нерки, семги и другой рыбы в случае принятия законопроекта кабмина, который изменит условия этого вида рыбного промысла в РФ.

Так, согласно проекту, занимающиеся добычей лососевых компании должны до 30 декабря текущего года перезаключить договоры пользования участками для отлова. Документ был внесен в Государственную Думу в декабре минувшего года.

Авторы законопроекта оценили доходы федерального бюджета РФ от такого вида промысла приблизительно в 200 миллиардов рублей. При этом представители бизнеса, которые занимаются отловом, отмечают, что у них может быть недостаточно финансовых возможностей для исполнения таких требований. Как отмечается в материале газеты, это повлечет за собой сокращение вылова и рост стоимости лосося.

Напомним, в конце декабря 2024 года Росрыболовство сообщило, что планирует увеличить количество стран, в которые будут экспортироваться водные биоресурсы РФ.