в РФ могут ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров

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Работа зарубежных хостинг-провайдеров, таких как облачная платформа Amazon Web Services (AWS), DigitalOcean и Hetzner Online, не исполняющих требования российского законодательства, может быть ограничена в РФ. Такую возможность допустили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что ряд иностранных компаний до сих пор не выполнили требования принятого летом 2023 года закона № 406-ФЗ, обязывающего регистрироваться в реестре провайдеров хостинга. Речь идет в том числе об AWS, DigitalOcean, Hetzner Online, GoDaddy, HostGator, Network Solutions, Ionos и Kamatera.

Использующие их мощности российские интернет-ресурсы подвержены риску, в связи с чем работа этих хостинг-провайдеров может быть ограничена в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.