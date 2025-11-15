Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные

В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области

15 ноября 2025 13:44
114
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области

На рыбоперерабатывающем заводе на Курильских островах разделали голубого тунца весом 284 килограмма, который может побить мировой рекорд стоимости. Предварительная оценка превышает 160 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 2 миллионам долларов.

В обработке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области Михаил Рахматуллин, проходящий сезонную работу на предприятии. Несмотря на привычку к крупным уловам, этот тунец поразил всех сотрудников своими размерами.

Голубой тунец является одним из самых дорогих видов рыб в мире благодаря высокому спросу в японской гастрономии, где его мясо считается премиальным деликатесом. Недавний рекорд токийского рынка Цукидзи составил 1,3 миллиона долларов за тунца весом чуть более 200 килограммов.

Российский улов существенно превосходит японский экземпляр по массе, что дает основания экспертам прогнозировать установление нового мирового ценового рекорда для данного вида рыб, сообщает ГТРК "Самара".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
679
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
648
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
684
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
674
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
820
Весь список