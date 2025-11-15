В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области

114

На рыбоперерабатывающем заводе на Курильских островах разделали голубого тунца весом 284 килограмма, который может побить мировой рекорд стоимости. Предварительная оценка превышает 160 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 2 миллионам долларов.

В обработке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области Михаил Рахматуллин, проходящий сезонную работу на предприятии. Несмотря на привычку к крупным уловам, этот тунец поразил всех сотрудников своими размерами.

Голубой тунец является одним из самых дорогих видов рыб в мире благодаря высокому спросу в японской гастрономии, где его мясо считается премиальным деликатесом. Недавний рекорд токийского рынка Цукидзи составил 1,3 миллиона долларов за тунца весом чуть более 200 килограммов.

Российский улов существенно превосходит японский экземпляр по массе, что дает основания экспертам прогнозировать установление нового мирового ценового рекорда для данного вида рыб, сообщает ГТРК "Самара".