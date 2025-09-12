В ОП предложили бесплатно выделять жилье учителям с 25-летним стажем

129

Учителям, которые проработали в школах более 25 лет, необходимо дать право на получение бесплатного жилья. Об этом 12 сентября сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье», — заявил он ТАСС.

Он также отметил, что размер стажа можно обсудить, но возможность получения бесплатного жилья поднимет престиж и авторитет профессии педагога.

Кроме того, Гриб добавил, что необходимо учредить ежегодные выплаты учителям, которые они будут получать к Дню учителя. Также нужно расширить перечень наград и званий для представителей данной профессии, пишут "Известия".