В Москве обнаружили вид рыб, считавшийся исчезнувшим

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Ученые нашли в столичном парке Кузьминки исчезнувший вид рыбы. Об этом сообщает в Telegram-канале департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

На берегу реки Чурилиха зоологи Тимирязевской академии обнаружили вьюна обыкновенного. Вид занесен в Красную книгу под нулевой категорией редкости.

В сообщении департамента отмечается, что этот вид рыб нечасто встречался в водоемах московского региона уже в середине прошлого века.

Обыкновенный вьюн умеет дышать атмосферным воздухом, в случае пересыхания водоема может зарыться в ил и переждать неблагоприятный период.

Змеевидное тело и мелкая чешуя делают его совершенно непохожим на других рыб. Вьюн обитает в тихих, заросших водоемах, питается донными беспозвоночными и мелкими моллюсками, пишет Смотрим.