В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах

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Депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект о продаже алкоголя только в специализированных местах, куда можно будет попасть только совершеннолетним. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

В документе подчеркивается, что сейчас продажа алкоголя может осуществляться в любых торговых предприятиях. Полки со спиртосодержащими напитками могут находиться "рядом с фруктами, колбасами, сырами и закусками", что способствует росту числа спонтанных покупок алкоголя.

"Законопроектом предлагается определить возможность продажи алкогольной продукции в стационарном торговом объекте, расположенном в городском населенном пункте, исключительно в отдельных специализированных местах", – отмечается в пояснительной записке.

В законопроекте прописано, что при розничной продаже алкоголя отдел с ним должен находиться отдельно от остальной продукции. Это предполагает, что покупателю не будут демонстрироваться алкогольные напитки. Для создания барьера прямому обозрению доступ к нему должен осуществляться через отдельный вход из торгового объекта или со стороны улицы, пишет Смотрим.