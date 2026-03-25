В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России

В Государственной думе (ГД) не обсуждают возможность введения полного запрета на использование VPN-сервисов в России. Об этом 25 марта сообщил первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

«Такие инициативы не рассматриваются», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

Он отметил, что многие сервисы соблюдают законодательство РФ и являются необходимым инструментом для корпоративного сектора.

«Это очень важный инструмент <...> для туннелирования трафика, для защиты данных. Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — пояснил депутат.

При этом Горелкин уточнил, что Роскомнадзор продолжит ограничивать доступ к конкретным ресурсам, которые позволяют обходить блокировки деструктивного контента.