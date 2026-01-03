Я нашел ошибку
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы
168
Инициативы по защите россиян от мошеннической схемы с недвижимостью, известной как «схема Долиной» или «бабушкина схема», могут быть приняты в I квартале 2026 года. Об этом 3 января сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в I квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — рассказал он «РИА Новости».

Аксаков отметил, что после недавнего решения Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной участники рынка вторичного жилья почувствовали большую защищенность, однако действующее регулирование еще требует доработки. По его мнению, необходимо закрепить нормы, которые позволят гражданам увереннее совершать сделки купли-продажи недвижимости без риска столкнуться с мошенничеством.

Среди рассматриваемых мер — введение так называемого периода охлаждения сроком до одной недели. В этот период денежные средства покупателя будут временно блокироваться на специальном счете и перечисляться продавцу только после окончательного оформления всех документов. Также предлагается закрепить обязательную фиксацию перевода средств именно продавцу квартиры, исключив участие третьих лиц.

Еще одной инициативой является полный отказ от наличных расчетов при сделках с недвижимостью. Предполагается, что переход исключительно на безналичную форму оплаты позволит пресечь недобросовестные схемы, связанные с занижением или искажением реальной стоимости жилья, и сделает рынок более прозрачным и безопасным для всех его участников, пишут "Известия". 

В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
579
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
750
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1022
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1963
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
998
