В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»

Инициативы по защите россиян от мошеннической схемы с недвижимостью, известной как «схема Долиной» или «бабушкина схема», могут быть приняты в I квартале 2026 года. Об этом 3 января сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в I квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — рассказал он «РИА Новости».

Аксаков отметил, что после недавнего решения Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной участники рынка вторичного жилья почувствовали большую защищенность, однако действующее регулирование еще требует доработки. По его мнению, необходимо закрепить нормы, которые позволят гражданам увереннее совершать сделки купли-продажи недвижимости без риска столкнуться с мошенничеством.

Среди рассматриваемых мер — введение так называемого периода охлаждения сроком до одной недели. В этот период денежные средства покупателя будут временно блокироваться на специальном счете и перечисляться продавцу только после окончательного оформления всех документов. Также предлагается закрепить обязательную фиксацию перевода средств именно продавцу квартиры, исключив участие третьих лиц.

Еще одной инициативой является полный отказ от наличных расчетов при сделках с недвижимостью. Предполагается, что переход исключительно на безналичную форму оплаты позволит пресечь недобросовестные схемы, связанные с занижением или искажением реальной стоимости жилья, и сделает рынок более прозрачным и безопасным для всех его участников, пишут "Известия".