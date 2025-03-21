В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет или недееспособными, усилить административную ответственность до уголовной.

"Предусмотренная законопроектом санкция за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, представляется несущественной", - сказал РИА Новости депутат.

По мнению парламентария, объем налоговых отчислений игорных заведений по итогам 2024 года демонстрирует их финансовые успехи, рост посещаемости и популярности. "Таким образом, не составляет труда погасить штраф по указанному составу в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Авторам проекта следует рассмотреть усиление административной или возможное введение уголовной ответственности", - считает Антропенко.