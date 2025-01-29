В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном

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Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев выступил с инициативой разрешить россиянам сдавать экзамен на получение водительских прав экстерном – после 30 часов занятий с инструктором.

Обращение парламентарий направил в МВД России.

Кроме того, депутат предлагает позволить гражданам сдавать теорию без обязательного посещения автошколы.

"Прошу <...> оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором", – приводит РИА Новости обращение Ткачева.

Свое предложение депутат аргументирует тем, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам сэкономит россиянам несколько тысяч рублей. По мнению Ткачева, инициатива не повлияет на ухудшение качества выданных прав.

Ранее Минпросвещения России впервые прописало в своем проекте возможность дистанционного обучения будущих водителей. Ведомство подготовило проект приказа, на основе которого автошколы будут готовить программы обучения с сентября 2025 года. Там также указана возможность дистанционного обучения с авторизацией на "Госуслугах".