В ГД предложили конфисковывать имущество за дискредитацию ВС РФ

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Депутаты Государственной думы предложили за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и призывы к санкциям против России ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ГД предложили ввести уголовную ответственность в виде наказания до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества за оказываемое по найму или за оплату содействие международным организациям, в которых не участвует Россия.

Володин уточнил, что принятие новых законопроектов позволит защитить РФ и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь со стороны этих стран попытки подорвать основы конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны, пишет Смотрим.