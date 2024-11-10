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В ГД напомнили о родовом сертификате на 12 тыс. рублей для беременных

10 ноября 2024 09:46
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В ГД напомнили о родовом сертификате на 12 тыс. рублей для беременных

Беременные женщины в России могут получить от государства родовой сертификат на 12 тысяч рублей. Потратить их можно на женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику, напомнила депутат Госдумы Тамара Фролова.

"Государственное финансирование в рамках родового сертификата составляет 12 тысяч рублей", – сказала парламентарий агентству РИА Новости.

Фролова уточнила, что из них четыре тысячи рублей предназначены на женскую консультацию, шесть тысяч – на роддом, где родился малыш, и еще две тысячи – на детскую поликлинику.

Сертификат оформляется бесплатно в электронном виде и выдается в женской консультации с 30-й недели беременности в случае, если женщина ждет одного ребенка и с 28-й неделе в случае двойни или тройни. Для получения документа нужны СНИЛС, паспорт и медполис.

Ранее сообщалось, что с начала года в Кабардино-Балкарии на оплату родовых сертификатов направили более 67 миллионов рублей. Документы были оформлены на 6 756 женщин, которые в общем родили 7 410 малышей.

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