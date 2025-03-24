В экономике России сложились все предпосылки для остановки роста цен и дефляции

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Влияющие на ситуацию факторы были перечислены в материале "Известий".

Первой предпосылкой стала стабилизация рынка труда. В 2024 году наблюдался дефицит кадров, в то время как 2025 год показывает более здоровый процент безработицы. Это приведет к остановке роста зарплат.

"Второй предпосылкой стали отчетливые признаки затоваривания, которые проявились сразу на многих рынках", — сказано в тексте публикации.

Еще одной предпосылкой стало решение Центробанка в кредитной политике. Регулятор предложил для любых займов на сумму свыше 200 тысяч рублей запрашивать документальное подтверждение доходов. Это отсечет большой пласт потенциальных заемщиков, что охладит рынок.

Также в качестве дефляционного фактора работает укрепление курса рубля.