В Чернобыле обнаружили питающийся радиацией черный гриб

На стенах одного из самых радиоактивных зданий в Чернобыле ученые обнаружили черный гриб Cladosporium sphaerospermum, который, предположительно, способен поглощать ионизирующее излучение. Об этом сообщает научный портал ScienceAlert.

«Ученые считают, что его темный пигмент — меланин — может позволить ему использовать ионизирующее излучение через процесс, похожий на то, как растения используют свет для фотосинтеза», — пишет издание.

Исследователи собрали образцы гриба непосредственно в зонах с экстремальным уровнем радиации. В ходе экспериментов выяснилось, что под воздействием излучения гриб не только не погибал, но и ускорял свой рост.

Ученые предположили, что организм адаптировался к радиации и научился использовать ее как дополнительный энергетический ресурс в процессе, называемом радиосинтезом. Эта способность, противоречащая типичной реакции живых организмов, может объяснять выживание гриба в условиях, смертельных для других форм жизни, пишут "Известия".

Фото ScienceAlert