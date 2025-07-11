В Бразилии выразили желание укрепить шахматное сотрудничество с Россией

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Бразилия и Россия могли бы укрепить связи в сфере шахмат, и интерес к этому есть в Бразилии, хотя принятые против российских игроков меры серьезно затрудняют взаимодействие, заявил в разговоре с РИА Новости глава делегации Бразилии на суперфинале стран ШОС и БРИКС по шахматам в Москве Ренату Са Нету.

"Думаю, что есть возможность укрепить сотрудничество. Я знаком с главой бразильской шахматной конфедерации Максиму Маседу, хотя сам с конфедерацией не связан, и был план приехать сюда для запуска сотрудничества. Но, к сожалению, произошли все эти события, включая исключение российских игроков", - сказал он агентству на полях открытия суперфинала.

В Бразилии есть интерес к укреплению шахматного сотрудничества с Россией, полагает Са Нету. Он добавил, что верит в возможность наладить такие связи между странами и, например, провести в будущем на бразильской территории турнир, в котором могли бы принять участие и российские игроки.