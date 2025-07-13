В Большом Московском цирке упал с высоты 19-летний воздушный гимнаст

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Юный воздушный гимнаст из Эфиопии Демиесие Дагим Абель разбился во время репетиции в Большом Московском цирке. Молодой человек рухнул на арену с семиметровой высоты.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста тяжелая травма головы и перелом позвоночника. Его экстренно госпитализировали.

"Во время репетиции перед первым выступлением акробат выполнял трюк на качелях Russian Swing. Он перевернулся несколько раз в воздухе и пролетел мимо мата", – отмечается в сообщении.

Вместе с труппой Демиесие приехал в столицу несколько дней назад на Всемирный фестиваль "ИДОЛ".

Официальной информации о произошедшем пока не поступало, пишет Смотрим.