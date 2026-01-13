Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

Японская компания Fast Retailing Co., управляющая сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировала в России товарный знак "Юникло". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что заявка была подана из Японии 31 августа 2025 года. Согласно данным Роспатента, товарный знак оформлен по одному классу международной классификации товаров и услуг, который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Сеть магазинов одежды Uniqlo ушла из РФ в августе 2023 года. Были расторгнуты все договоры аренды помещений со штрафными санкциями, каждому уволенному сотруднику выплатили по 11 окладов.