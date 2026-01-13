Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пропала девочка-подросток
В Самаре пропала девочка-подросток
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
В России могут преобразовать должность классного руководителя
В России могут преобразовать должность классного руководителя
продажи новых Lada в России за 2025 год снизились на 24,4%
Продажи новых Lada в России за 2025 год снизились на 24,4%
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
За сутки 12 января из Самары вывезли 8 539 тонн снега
За сутки 12 января из Самары вывезли 8 539 тонн снега
Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России
Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
Весь список
  • Персональные данные

Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

84
Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

 

Японская компания Fast Retailing Co., управляющая сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировала в России товарный знак "Юникло". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что заявка была подана из Японии 31 августа 2025 года. Согласно данным Роспатента, товарный знак оформлен по одному классу международной классификации товаров и услуг, который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Сеть магазинов одежды Uniqlo ушла из РФ в августе 2023 года. Были расторгнуты все договоры аренды помещений со штрафными санкциями, каждому уволенному сотруднику выплатили по 11 окладов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
92
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
386
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
813
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
354
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1311
Весь список