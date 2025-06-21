Умерла артистка Валентина Талызина

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Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявили в Театре Моссовета.

"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в его в Telegram-канале.

О месте и времени прощания уведомят отдельно.

Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.

C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.

Талызина также много работала в кино:

фильмы и сериалы с ее участием — "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина";

голос артистки звучит в мультфильме "Трое из Простоквашино", а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом;

актриса не только сыграла в "Иронии судьбы, или С легким паром", но и озвучила героиню Барбары Брыльски.

Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени, пишет РИА Новости.