Турция начала терять туристов из-за высоких цен

175

Популярные турецкие курорты начали терять туристов, даже граждане страны теперь все чаще предпочитают зарубежный отдых из-за слишком высоких цен. Об этом пишет местное издание Alanya Medya.

В первую очередь турки начали смотреть в сторону египетского Шарм-эль-Шейха, где отдых по системе «все включено» обходится дешевле. По данным издания, путевок туда продается больше, чем на местные курорты.

Основной проблемой для бизнеса остается продолжающееся падение курса турецкой лиры и ускорение инфляции, которая по итогам прошлого месяца достигла 75,45 процента, что стало максимальным показателем за полтора года. В месячном выражении инфляция составила 3,37 процента. Турецкая валюта на минимуме опустилась до уровня 33,06 лиры за доллар.

На этом фоне Центробанк республики не решился поднимать ставку, в третий раз подряд сохранив ее на уровне 50 процентов.

В регуляторе подчеркивают, что внутренний спрос замедляется, хотя инфляционные ожидания и геополитические риски продолжают поддерживать рост цен. До этого глава ЦБ Фатих Карахан не исключил запуска в обращение купюр номиналом в 500 и 1000 лир, пишет Лента.