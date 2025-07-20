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Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост

20 июля 2025 19:17
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Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает, что сегодня вновь образовалась огромная многокилометровая пробка перед Крымским мостом. Там скопилось около тысячи автомобилей. Со стороны Крымского полуострова ситуация лучше, но там также наблюдается пробка примерно из 100 машин.

В публикации туристам советуют рассмотреть альтернативные способы поездок в Крым. В частности, указывается, что можно добраться железной дорогой и сухопутными маршрутами.

Тем же, кто все-таки поедет через Крымский мост, рекомендовано запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек, пишет МК. 

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