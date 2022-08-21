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Развернутый в Оренбургской области триколор превосходит предыдущего рекордсмена, развернутого в Самарской области, на 288 м.
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Свыше 3 тысяч жителей Оренбургской области развернули рекордный по размерам флаг России

21 августа 2022 19:34
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Развернутый в Оренбургской области триколор превосходит предыдущего рекордсмена, развернутого в Самарской области, на 288 м.

Свыше 3 тысяч жителей Оренбургской области развернули российский триколор рекордной длины, посвятив мероприятие ко Дню флага РФ. Как сообщили в региональном правительстве, общая длина полотна составила 1,3 тыс. м, пишут "Известия".

«Более 3 тыс. оренбуржцев развернули самый длинный в России триколор накануне Дня государственного флага на улице Российской в селе Подгородняя Покровка. Длина флага составила 1,3 тыс. м, вес — 600 кг и ширина — 4,5 м», — отметили в правительстве области.

Уточняется, что развернутый в Оренбургской области триколор превосходит предыдущего рекордсмена, развернутого в Самарской области, на 288 м.

Уточняется, что полотно было сшито в швейной мастерской хозяйственного цеха Оренбургского газоперерабатывающего завода. В создании рекордного по своим размерам флага принял участие совет женщин села Подгородняя Покровка.

 

Фото: t.me/DVPasler/"Известия"

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