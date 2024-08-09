Связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно

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С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе, сообщает Минцифры.



Бесплатно можно

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Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора.



О каких районах идёт речь

Беловский

Большесолдатский

Глушковский

Кореневский

Льговский

Рыльский

Суджанский

Хомутовский

Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счёта сколько потребуется. Берегите себя и своих близких!