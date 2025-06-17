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Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
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Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

17 июня 2025 20:38
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Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

В январе Генпрокуратура подала иск «об устранении незаконного иностранного контроля» над структурами, которые владеют Домодедово. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства, сообщает «Интерфакс». Суд проходил в закрытом режиме.

В пресс-службе Домодедово сообщили РБК, что аэропорт работает в штатном режиме: «Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме».

Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово», а также заявление о его обеспечении 28 января.

Генпрокуратура сообщала, что ООО «ДМЕ Холдинг» (по состоянию на 24 мая 2024 года полностью принадлежал Дмитрию Каменщику), которое владеет активами аэропорта Домодедово, оказалось под иностранным контролем. В ведомстве отмечали, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Те, по версии прокуратуры«следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

Кроме того, они должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за которым ответчики не обращались, говорилось в иске.

Источник РБК, знакомый с представленными в суд документами, говорил, что, в частности, это данные финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу и предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».

Один из представителей ответчиков заявлял на судебном заседании, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.

В апреле суд отклонил жалобу Каменщика на решение временно запретить ему покидать Россию. Аналогичное решение было принято в отношении Когана. 

Аэропорт Домодедово был приватизирован на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

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