Главные новости:
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Трое погибших в Сызранском районе: большегруз Volvo наехал на стоящий LADA Largus
Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимальных 1,7 миллиона евро
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
За дискриминацию женщин штрафовать не будут
Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Студенты-строители пользуются высоким спросом среди работодателей

16 сентября 2025 09:04
114
Студенты-строители пользуются высоким спросом среди работодателей

Студенты колледжей, обучающиеся по строительным направлениям, пользуются высоким спросом среди работодателей. Об этом сообщила телеканалу "Россия 1" директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга (КАДР) №26 Юлия Соколина.

В Москве обновили и создали 1,5 тыс. лабораторий и мастерских, отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Один из ярких примеров — строительный полигон практической подготовки в КАДР. Теперь студенты могут отрабатывать навыки в почти реальных условиях.

"Ребята, которые учатся по строительным направлениям, очень востребованы у работодателей. И сейчас конкуренция среди работодателей за нашими студентами-выпускниками. На одного студента у нас по два-три работодателя", — рассказала Соколина.

Число желающих обучаться по строительным специальностям за последние несколько лет резко выросло. В колледже к наплыву студентов готовы — ожидается, что практиковаться в новых мастерских ежегодно смогут более 1,5 тыс. подмастерьев, пишет Смотрим. 

В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
426
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
362
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
672
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
613
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
553
Весь список