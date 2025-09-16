Студенты-строители пользуются высоким спросом среди работодателей

114

Студенты колледжей, обучающиеся по строительным направлениям, пользуются высоким спросом среди работодателей. Об этом сообщила телеканалу "Россия 1" директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга (КАДР) №26 Юлия Соколина.

В Москве обновили и создали 1,5 тыс. лабораторий и мастерских, отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Один из ярких примеров — строительный полигон практической подготовки в КАДР. Теперь студенты могут отрабатывать навыки в почти реальных условиях.

"Ребята, которые учатся по строительным направлениям, очень востребованы у работодателей. И сейчас конкуренция среди работодателей за нашими студентами-выпускниками. На одного студента у нас по два-три работодателя", — рассказала Соколина.

Число желающих обучаться по строительным специальностям за последние несколько лет резко выросло. В колледже к наплыву студентов готовы — ожидается, что практиковаться в новых мастерских ежегодно смогут более 1,5 тыс. подмастерьев, пишет Смотрим.