Главные новости:
На валютном рынке РФ началась относительная стабильность
В Самарской области «Ласточки» временно опять заменят другими составами
В Самаре, как и в России впервые состоится просветительская акция «Спортивный диктант»
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти, погибли молодые люди
Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды
Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи.
В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
4 октября 2025 09:53
131
Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды

Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа.

Правительство России в прошлый понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, планируемый размер индексации страховой пенсии в России с 1 февраля 2027 находится на уровне четырех процентов, а с 1 апреля ее проиндексирует на 3,4 процента.

При этом предполагается, что в 2028 году они также будут увеличены в два этапа: на четыре процента с 1 февраля и на 3,8 процента с 1 апреля.

4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
126
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
716
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
325
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
765
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
439
