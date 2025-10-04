Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды

131

Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа.

Правительство России в прошлый понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, планируемый размер индексации страховой пенсии в России с 1 февраля 2027 находится на уровне четырех процентов, а с 1 апреля ее проиндексирует на 3,4 процента.

При этом предполагается, что в 2028 году они также будут увеличены в два этапа: на четыре процента с 1 февраля и на 3,8 процента с 1 апреля.