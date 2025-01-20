Стоимость биткоина превысила отметку в $109 тысяч

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Биткоин вновь обновил свой исторический максимум, его стоимость поднялась выше 109 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 10:13 (мск) 20 января стоимость биткоина составляет 109,107 тысяч долларов. За сутки стоимость криптовалюты выросла почти на 3,5%.

В 2024 году биткоин стал самым прибыльным активом в России, по оценкам экспертов РБК, биткоин обеспечил своим инвесторам рублевую прибыль в размере 146%. За 2204 год цена криптовалюты увеличилась в 2,2 раза.

По данным Binance, ранним утром 20 ноября стоимость биткойна снизилась до уровня ниже 100 тыс. долларов в связи с запуском мемкоина супруги избранного президента США Дональда Трампа Мелании.