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СРЗП разработает нормы законодательного регулирования квестов

23 июля 2024 12:43
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СРЗП разработает нормы законодательного регулирования квестов

Деятельность по организации квестов нуждается в законодательном регулировании и ужесточении надзора. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в связи с гибелью участниц квеста в Махачкале. 

Накануне ночью в ходе проведения хоррор-квеста в помещении возник пожар, в результате которого погибли две девушки 19 и 25 лет.

«Действительно, ужасающий случай! А сколько было до этого инцидентов, когда участники квестов сталкивались с реальными угрозами здоровью и жизни – получали ожоги, переломы, другие тяжелейшие травмы», – написал Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Глава СРЗП напомнил, что с марта этого года действует ГОСТ для квестов с участием несовершеннолетних, в его разработке принимала активное участие депутат фракции Яна Лантратова.

«Но очевидно, что одного национального стандарта недостаточно. Нужно расширять ГОСТ на все возрасты, а главное, вводить законодательное регулирование для квестов. Закреплять нормы на уровне не только стандарта, но и закона, – считает Сергей Миронов. – При этом ужесточать контроль над организаторами квестов, которые зачастую не соблюдают никаких законодательных норм, профстандартов, никаких правил безопасности, в том числе противопожарные меры. Об этом свидетельствуют тысячи нарушений, выявленных в предыдущие годы органами прокуратуры».

Фракция «Справедливая Россия – За правду» разработает профильные законодательные инициативы, анонсировал лидер справедливороссов.

«Мое мнение: нужно вообще запрещать в квестах использование любого оружия, колюще-режущих предметов, воспламеняющихся веществ. Пусть балуются бутафорией, спецэффектами, а любые угрозы жизни участников нужно исключать!» – подчеркнул глава СРЗП.

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