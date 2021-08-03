«Срикошетит рост цен»: названы последствия новых выплат малоимущим

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести адресную поддержку нуждающихся семей для сокращения уровня бедности в два раза. По его словам, это потребовало бы несколько сот миллиардов в год. Однако экономисты не согласились с чиновником и назвали негативные последствия такой инициативы.

По мнению экономиста, специалиста в области государственного управления экономикой Никиты Кричевского, реализация предложения Кудрина может послужить стимулом для роста цен на товары, что нивелирует эффект от любых выплат.

«В сегодняшний неспокойный инфляционный период увеличивать и расширять спектр тех, кто достоин получать дополнительные выплаты, категорически нельзя. Это моментально срикошетит на рост цен: как только производители и продавцы поймут, что у людей становится больше денег, они тут же увеличат цены, потому как потребительский потенциал вырастет», – сказал Кричевский.

По словам эксперта, Кудрин мог высказать такое предложение исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Такая инициатива должна продвигаться через бюрократические ступени. Я имею в виду, что должна быть соответствующая законодательная инициатива от правительства или Государственной думы, кто-то должен ее внести», – отметил экономист.

Отметим, что ранее Кудрин говорил, что двукратного сокращения бедности можно добиться раньше 2030 года. По его словам, у государства есть ресурсы для вполне разумных мер, которые позволят добиться нужного показателя, пишет ФедералПресс.